Первый тренер Дзюбы уверен, что «Локомотив» будет бороться за чемпионство

Александр Шупляков, являющийся первым тренером Артёма Дзюбы, поделился своими мыслями о перспективах «Локомотива».

Напомним, что накануне «Локомотив» объявил о подписании с Дзюбой нового контракта по формуле «1+1».

«Однозначно, в следующем году «Локомотив» будет бороться за чемпионство. У них очень хороший главный тренер, который умеет раскрывать игроков», - сказал Шупляков, чьи слова приводит на своих страницах «Спорт-Экспресс».

Под руководством Михаила Галактионова «Локомотив» хорошо проводит весеннюю часть сезона. В первой же части чемпионата «железнодорожники» провалились. Как следствие, сейчас, за два тура до финиша, команда занимает лишь девятое место в таблице Премьер-лиги.