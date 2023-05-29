Экс-игрок «Спартака» Андрей Коновалов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвёл итоги прошедшего 29-го тура РПЛ.

- Какие результаты в этом туре были неожиданными?

- «Спартак» не смог выиграть, хотя не могу сказать, что это неожиданность. Есть какие-то причины. Мотивация команды, которая бьется за выживание, очень сильная. «Спартак» тоже борется - за медали, но мне показалось, что гости были более мотивированными. Они сражались из последних сил и заслужили эту ничью. «Красно-белые» имели неплохие моменты, но их было не так много. Команда мало что создала в атаке, а то, что появлялось, не было реализовано. Можно было выйти на второе место, обогнав ЦСКА, но борьба продолжается. «Ростов» выиграл и подтянулся к лидерам. Будет очень интересная концовка.

- Какие матчи вам еще понравились?

- Очень интересной получилась встреча «Динамо» - «Локомотив». «Железнодорожники» сейчас на подъеме, а «Динамо» потеряло свою игру. Не могу сказать, что результат по делу, если исходить из игры, но он был более-менее ожидаем.

- Результаты какой из этих команд вас больше удивляют?

- «Локомотив» стоит особняком со своей игрой. «Железнодорожники» провели концовку чемпионата ярче всех. Они преподносили приятные сюрпризы чаще других. Даже лидеры, бывало, проигрывали.

- «Краснодар» сыграл с ЦСКА вничью. О чем это говорит?

- Меня не удивил это результат, потому что на своем поле «быки» играют неплохо. Я ждал, что они окажут сопротивление «армейцам». Это как минимум. А как максимум наберут очки. Поэтому неожиданности в ничьей я не увидел.

- В Суперфинале Кубка России, где сойдутся эти соперники, интрига обострилась?

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- Да. Фаворита в финале не будет. Тем более, такие игры всегда непредсказуемы.

- Многие называют лучшим матчем тура игру «Ростова» с «Ахматом». Вы согласны с этим?

- Не сказал бы. Мне больше понравилась встреча «Динамо» - «Локомотив», если судить по тому, как складывалась игра. Было даже 2:2. А у «Ахмата» случилось удаление, и «Ростов» дожал. Это логично. Хотя сама игра была обоюдоострая. Никто не отсиживался в обороне. Только после удаления грозненцам пришлось перейти в защиту. Но они все равно пытались спасти игру, атаковали. Имели даже неплохой момент.

- «Факел» обыграл «Крылья Советов» и опустил самарцев в зону стыков. «Факел» играет в последнем туре с «Зенитом», а «Крылья Советов» со «Спартаком». У кого из этих аутсайдеров больше шансов набрать очки?

- Сейчас «Факел» так воспрял, пришел новый главный тренер, и команда находится на позитиве. Она обыгрывает конкурентов, добивается результата. А у «Крыльев Советов» с результатами не очень. Они концовку чемпионата провели плохо. Поэтому больше шансов на победу у «Факела». Они могут отнять очки у «Зенита». Один раз у них уже получилось это сделать. Почему бы второй раз это не сделать?

- А что касается самарцев? Какие у них шансы набрать очки в игре со «Спартаком»?

- «Спартак» будет очень мотивирован, в отличие от «Зенита».

Елена Григорьевская