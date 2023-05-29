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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Петрушин: «Основная проблема «Динамо» последних лет — это оборона» эксклюзив

29 Мая 2023 • 16:13 Комментировать
Динамо Москва
2:4
Локомотив Москва
окончен

Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил поражение «бело-голубых» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги с «Локомотивом» (2:4).

- Вам понравилась эта голевая перестрелка?

- Игра смотрелась, особенно смотрелся второй тайм. Первая половина встреча была нормальной, но после перерыва команды взвинтили скорости, сама игра смотрелась интересно. Как будто в центре поля не было борьбы.

- С обеих сторон?

- Да, с обеих сторон. Футбол смотрелся, атакой отвечали на атаку.

- Все пропущенные мячи «Динамо» - это недоработка центральных защитников?

- Основная проблема «Динамо» последних лет - это оборона, хотя команда всегда славилась защита. В последнее время у команды проблемы именно с обороной. Чтобы бороться за тройку призёров, клубу надо укрепить линию защиты. Всё начинается с фундамента, а в атаке есть интересные футболисты.

- А с вратарской линией? Впервые за долгое время у Шунина есть реальная конкуренция.

- Наверное, он мог взять удар Глушенкова, но Игорь не достал. Второй сезон подряд в заключительных пяти матчах команда неубедительно выступает в обороне. Впереди команду ждёт непростой матч с «Оренбургом», а тут команда пропускает очень много.

- Связываете это с проблемами с психологией или с отсутствием кадров?

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- С обоими факторами. У нас был неплохой защитник Иван Ордец, он отвечал всем требованиям. Сазонов мне не очень нравится, нет надёжности в его действиях. Все проблемы команды идут от обороны, — сказал Петрушин.

После 29 туров «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков. В последнем туре «бело-голубые» встретятся с «Оренбургом» (3 июня).

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Динамо Москва Антон Шунин Алексей Петрушин Иван Ордец Максим Глушенков
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