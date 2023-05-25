Гаврилов: «Никто не гарантирует, что Дзюба также хорошо будет играть за «Локомотив»

Бывший футболист московского «Спартака» Юрий Гаврилов скептически оценил недавнюю громкую сделку в российском футболе – форвард «Локомотива» Артём Дзюба подписал со своим клубом новый, более продолжительный контракт по схеме «1+1».

Эксперт не уверен, что 34-летний нападающий продолжит и дальше оформлять голевые действия.

«Никто вам не даст гарантии, что он продолжит играть также хорошо в будущем. Как можно смотреть и предсказывать будущее? Нельзя загадать будущее — будет он забивать, не будет; поможет он команде, не поможет», - проводит слова экс-спартаковца «Газета.Ру».

34-летний Дзюба этой весной оформил восемь голов и отдал четыре ассиста в 11 играх Премьер-лиги.

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