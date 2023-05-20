«Локомотив» забил в 13-м матче РПЛ подряд, это лучшая голевая серия клуба за 10 лет

Московский «Локомотив» сегодня одержал минимальную победу над воронежским «Факелом» - 1:0. Таким образом, как сообщает Opta Sports, «железнодорожники» забивают уже в 13-м матче Премьер-лиги подряд.

К тому же, это лучшая голевая серия «железнодорожников» Москвы за последние 10 лет. В апреле-сентябре 2013 года «Локомотив» выдал 15 голевых матчей подряд.

После победы над воронежцами «Локомотив» взлетел на восьмое место чемпионата России с 39 очками. До итога матча «Оренбург» - «Зенит» команда Михаила Галактионова как минимум сохранит за собой это место.

Более подробно о том, как «Локомотив» прервал победную серию «Факела», читайте в нашем материале.