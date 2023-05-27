Силкин не считает, что «Локомотив» намного сильнее «Динамо»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от матча 29-го тура Российской премьер-лиги, в котором «бело-голубые» сыграют против «Локомотива».

Специалист не считает, что «железнодорожники» намного сильнее своего соперника, просто они выглядят организованее.

«По подбору игроков «Локомотив» в первой части сезона был в неплохом состоянии, но не было сыгранности. Сейчас они себя обезопасили, на них ничего не давит, как и на «Динамо», - приводит слова Силкина «Чемпионат».

Столичное дерби состоится завтра, 28 мая. Поединок начнётся в 16:30 по московскому времени.