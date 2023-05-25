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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Колосков – о Дзюбе: «Назвать его лучшим форвардом РПЛ у меня язык не повернётся» эксклюзив

25 Мая 2023 • 19:13 Комментировать
Динамо Москва
...
Локомотив Москва
28.05 16:30

Почётный президент Российского Футбольного Союза (РФС) Вячеслав Колосков в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на продление контракта нападающего Артёма Дзюбы с «Локомотивом». Новое соглашение между сторонами действует до лета 2024 года.

- Можете назвать Дзюбу лучшим нападающим РПЛ?

- Конечно, нет. Он не лучший или даже не один из лучших. Просто нападающий и всё. Без всяких эпитетов, похвал и недооценок. Когда у него идёт игра, за ним приятно наблюдать, но это случается всё реже и реже. Назвать его лучшим или одним из лучших у меня язык не повернётся.

- С точки зрения только игровых характеристик?

- Да, я беру только игровые моменты, личностные качества в учёт не беру.

- Тем не менее, решение продлить с Дзюбой контракт вытекает из хода событий?

- Да, для руководства это решение логично и закономерно. Дзюба там ничего не испортил. Наоборот, в команде появился форвард, на которого можно играть, но в клубе есть проблемы со всеми линиями.

- Вам кажется, что в «Локомотиве» есть проблемы с составом?

- Я вижу минусы в игре команды. Меня не устраивает их игра, в клубе нет топ-футболистов. Разве что Баринова, ещё иногда Миранчук выглядит неплохо. В целом клубу надо усиливаться.

- Пиняев и Глушенков вам тоже не нравятся?

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- Пиняев нравится, но сейчас он травмирован. Если он испытывает проблемы с задней поверхностью бедра, то это вина тренера по физподготовке.

Напомним, что новое трудовое соглашение Дзюбы с «Локомотивом» может быть продлено после его окончания ещё на год.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Вячеслав Колосков Артём Дзюба
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