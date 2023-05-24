Больше 200 миллионов рублей: Сколько Дзюба сможет заработать в «Локомотиве»

В обозримом будущем нападающий Артём Дзюба пролонгирует контракт с «Локомотивом». Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», новое трудовое соглашение 34-летнего футболиста будет рассчитано на один год. В нём будет прописана опция возможного продления ещё на один сезон – она активируется при определённых показателях игрока.

По данным источника, месячный оклад Дзюбы по новому контракту будет измеряться 10 миллионами рублей. Таким образом, за два года форвард сможет заработать 240 миллионов рублей. Доход Артёма может вырасти за счёт бонусов.

В девяти матчах Премьер-лиги за «Локомотив» Артём Дзюба забил восемь голов и отдал четыре голевых паса.