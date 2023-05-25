Первые слова Дзюбы после продления контракта с «Локомотивом»

Артём Дзюба продолжит выступать за «Локомотив». В четверг московский клуб официально объявил о подписании с нападающим контракта по формуле «1+1».

После продления контракта с «железнодорожниками» Дзюба сделал публикацию в своём телеграм-канале.

«Рад подписать новый контракт с «Локомотивом». Спасибо руководству, тренерскому штабу и всем болельщикам за доверие! Приложу все усилия, чтобы в следующем сезоне наша команда боролась за самые высокие места. Потому что других для меня не существует. Обещаю, ещё пошумим!» - написал Дзюба.

Дзюба выступает за «Локомотив» с февраля. С тех пор 34-летний форвард провёл в чемпионате России девять матчей. В них Артём забил восемь голов и отдал четыре голевых паса на партнёров.

Ближайший матч Премьер-лиги «Локомотив» проведёт 28 мая – против «Динамо» на выезде. За два тура до финиша сезона «железнодорожники» занимают девятое место в турнирной таблице.