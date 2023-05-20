Динияр Билялетдинов: Если у «Локомотива» будет стабильность, то клуб поборется за медали в следующем сезоне

Экс-футболист «Локомотива» Динияр Билялетдинов поделился мнением о перспективах «железнодорожников» в новом сезоне РПЛ.

«Сможет ли «Локомотив» в следующем сезоне бороться за призовые места? Если стабильность в игре будет, то да. Если же будут провалы, как в первой части нынешнего чемпионата, то опять середина таблицы», — приводит слова Билялетдинова Rusfootball.

После 28 игр «Локомотив» располагается на девятой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 39 очков. До окончания текущего сезона подопечным Михаила Галактионова осталось встретиться с «Динамо» и «Торпедо».