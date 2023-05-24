Кузьмичёв: «Нельзя сказать, что «Зенит» — недосягаемый уровень для «Локомотива»

Защитник «Локомотива» Иван Кузьмичёв поделился мнением о выступлениях «железнодорожников» в весенней части сезона.

Футболист согласился с тем, что сейчас «Локомотив» выглядит лучше, чем осенью. Также Кузьмичёв выразил надежду на то, что в следующем сезоне «красно-зелёные» сумеют навязать борьбу действующему чемпиону страны «Зениту».

«Не знаю, сможем ли мы навязать борьбу «Зениту» в следующем сезоне. Наверное, нельзя сказать, что «Зенит» — абсолютно недосягаемый уровень для «Локомотива», — цитирует Кузьмичёва «РБ Спорт».

После 28 туров РПЛ «Локомотив» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 39 очков. До конца сезона «железнодорожникам» осталось провести две игры.