Селюк считает, что «Локомотив» обыграет «Динамо»

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк поделился ожиданиями от матча 29-го тура РПЛ, в котором «Динамо» встретится с «Локомотивом».

По мнению Селюка, «железнодорожники» являются фаворитами предстоящей встречи.

«У «Динамо» убрали тренера, вроде бы команда немного взбодрилась. Но мне кажется, что «Локомотив» выиграет. Однако ставку сделаю такую: будет забито меньше трёх мячей», — цитирует Селюка «СпортКП».

На сегодняшний день «бело-голубые» занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ и опережают девятых «железнодорожников» на шесть очков.

Матч «Динамо» — «Локомотив» состоится сегодня, 28 мая. Начало — в 16:30 по московскому времени.