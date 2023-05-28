Глушенков сравнял счёт в матче с «Динамо»

Матч 29-го тура Премьер-лиги «Динамо» - «Локомотив» получается очень результативным. В конце первого тайма у хозяева было два пенальти, один из которых реализовал Фёдор Смолов, ответив на гол Наира Тикнизяна. После перерыва Саба Сазонов забил головой, а на 63-й минуте соперник отыгрался. Максим Глушенков получил передачу на левом краю поля, продвинулся к воротам, избежав сопротивления со стороны противников и вколотил мяч в сетку ворот, сравняв счет, - 2:2.

В турнирной таблице «Динамо» идет на седьмом месте, соперник - девятый. Почитать текстовую трансляцию можно на LiveResult.ru.