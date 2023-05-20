Захарян второй раз в карьере оформил гол и ассист в одном матче РПЛ

Сегодня вечером столичное «Динамо» не пощадило вылетевшее в Первую лигу туром назад «Торпедо» и одержало разгромную победу над «автозаводцами» со счётом 3:0. Одним из участников разгрома стал молодой полузащитник динамовцев Арсен Захарян.

Примечательно, что сегодняшний матч стал для него лишь вторым в карьере, в котором он отличился голом и ассистом. И оба таких матча он проводил против «Торпедо».

Помимо этого, в минувшем матче Захарян был лучшим на поле по совершённым ударам по воротам (4), пасам под удар (4) и касаниям мяча в чужой штрафной (7).

О том, как проходила первая игра «бело-голубых» после увольнения Славиши Йокановича, читайте в нашем обзоре встречи.