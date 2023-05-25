Известный футбольный агент Дмитрий Селюк в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на продление контракта нападающего Артёма Дзюбы с «Локомотивом». Новое соглашение между сторонами действует до лета 2024 года.

«Руководство «Локомотива» приняло логичное решение? Естественно! Я сразу после перехода Дзюбы в команду сказал, что он забьёт больше, чем Смолов, так и получилось. Он зарекомендовал себя с наилучшей стороны, стал лидером команды, коллектив его достойно принял. Он, Лантратов и Пиняев - удачные приобретения команды зимой. Единственное, Пиняеву надо меньше травмироваться. Дзюба не помешает ни одной команде, хотя я не думаю, что у него получилось бы в «Торпедо», - рассказал Селюк.

По его мнению, опытному форварду лучше продолжать заниматься футболом, а не шоу-бизнесом.

«Главное, чтобы он не ушёл в шоу-бизнес. Да, у него высокая активность в медиа. Ему лучше не рваться в шоу-бизнес, а после завершения карьеры пойти по спортивной линии. Если он продолжит идти по пути Леонида Слуцкого, его никто никуда не пригласит», - рассуждает эксперт.

Селюк заключил, что считает форварда «Локомотива» одним из трёх лучших нападающих в РПЛ прямо сейчас.

«Три лучших нападающих Премьер-лиги - это Кордоба, Конате и Дзюба. Они реально выделяются на фоне остальных, но возраст Дзюбы накладывает свой отпечаток. Вот он поиграл немного, уже травмировался. Он из-за возраста может выбывать из строя, это может настораживать кого-либо, но с точки зрения качества игры в штрафной площади он один из лучших», - добавляет агент.

Напомним, официально о продлении контракта с игроком пресс-служба «Локомотива» объявила сегодня днём. Ранее по поводу нового трудового соглашения Дзюбы и его клуба высказался почётный президент РФС Вячеслав Колосков.