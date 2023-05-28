Гафин: Выбор Йокановича был ошибкой

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин высказался об увольнении сербского специалиста Славиши Йокановича с поста главного тренера столичного клуба.

Спортивный деятель отметил, что выбор Йокановича был ошибкой, в первую очередь, с точки зрения результата.

«Футбол, который мы показывали до ухода на зимнюю паузу, не был идентичен футболу Шварца, но это была модифицированная версия того футбола. Здесь однозначного ответа нет», - приводит слова Гафина Sport24.

Напомним, что 54-летний сербский специалист покинул свой пост 14 мая после разгомрного поражения от грозненского «Ахмата» (0:3).