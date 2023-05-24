По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», полузащитник «Локомотива» Педро Габриэл может вернуться в клуб «Америка Минейро», за который он выступал ранее.

После того, как «Сан-Паулу» расторг арендное соглашение с 23-летним бразильцем он решил вернуться в свою бывшую команду. Сейчас вингер дожидается окончания судебных процессов, которые должны быть завершены в ближайшее время. «Локомотив» хочет продать игрока, однако на данный момент предложений о его покупке у клуба нет.

Напомним, Педро Габриэл перешёл в «Локомотив» осенью прошлого года. За «железнодорожников» футболист успел провести девять матчей, забить четыре гола и отдать одну результативную передачу. Сейчас портал Transfermarkt оценивает бразильца в 2 миллиона евро.