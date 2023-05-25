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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гранат: «У «Динамо» ничего не получалось, потому что они сделали ставку на иностранных специалистов»

25 Мая 2023 • 09:21 Комментировать
Динамо Москва
...
Локомотив Москва
28.05 16:30

Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат высказался о выступлениях «бело-голубых» в нынешнем сезоне.

По мнению эксперта, неудачные результаты «Динамо» связаны с тем, что в последнее годы команду возглавляют только иностранные специалисты. Напомним, после поражения «бело-голубых» от «Ахмата» (0:3) в матче 27-го тура РПЛ в отставку был отправлен сербский тренер Славиша Йоканович.

«Скорее всего, у «бело-голубых» ничего не получалось в последнее время, потому что они сделали ставку на иностранных специалистов. Что касается Йокановича, то это точно. По поводу Шварца так сказать не могу», — цитирует Граната Metaratings.

После 28 туров РПЛ «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 45 очков. Свой следующий матч «бело-голубые» проведут 28 мая против «Локомотива». Начало — в 16:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Владимир Гранат Славиша Йоканович
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ДИНАМО МОСКВА ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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