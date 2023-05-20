Стало известно, останется ли Гилерме в «Локомотиве»

Вратарь московского «Локомотива» Маринато Гилерме ответил на вопрос о своём будущем в стане «железнодорожников».

«Я остаюсь в «Локомотиве». Надеюсь, у меня будет игровое время», — передает слова Гилерме «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 37-летний бразилец с российским паспортом принял участие лишь в пяти матчах с учетом всех турниров, в которых пропустил пять мячей и два раза смог сохранить свои ворота «сухими». Действующий контракт Гилерме с «Локомотивом» рассчитан до конца июня 2024 года.

После 28 игр столичный клуб располагается на восьмой строчке в чемпионате России, однако по итогам всех матчей тура может опуститься на десятую позицию.