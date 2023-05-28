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«Динамо» - «Локомотив»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

28 Мая 2023 • 16:00 Комментировать
Динамо Москва
0:0
Локомотив Москва
1-й тайм

В 29-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Динамо» и «Локомотив».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Динамо Москва0:0Локомотив Москва
Лещук ИгорьПаршивлюк СергейСазонов СабаМаричаль НиколасСкопинцев ДмитрийГладышев ЯрославНорманн МатиасФомин ДаниилЗахарян АрсенТюкавин КонстантинСмолов Фёдор
Запасные: Будачёв ИванНгамалё НиколяМакаров ДенисЛесовой ДаниилЛаксальт ДиегоГагнидзе ЛукаГрулёв ВячеславОсокин ДенисДаса ЭлазарЛепский ИванШунин АнтонКутицкий Александр
Лантратов ИльяНенахов МаксимКузьмичёв ИванМитай МариоТикнизян НаирКуликов ДаниилКарпукас АртёмКамано ФрансуаЖемалетдинов РифатМиранчук АнтонДзюба Артём
Запасные: ГилермеГлушенков МаксимПиняев СергейИзидор ВильсонСмольников ИгорьМарадишвили КонстантинФассон ЛукасРаков ВадимИгнатьев ИванЩетинин МихаилХудяков Даниил
28 мая. Стадион "ВТБ Арена".
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ДИНАМО МОСКВА ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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