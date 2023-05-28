«Динамо» - «Локомотив»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В 29-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Динамо» и «Локомотив».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Динамо Москва - Локомотив Москва
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Протокол игры
Лещук Игорь•Паршивлюк Сергей•Сазонов Саба•Маричаль Николас•Скопинцев Дмитрий•Гладышев Ярослав•Норманн Матиас•Фомин Даниил•Захарян Арсен•Тюкавин Константин•Смолов Фёдор
Лантратов Илья•Ненахов Максим•Кузьмичёв Иван•Митай Марио•Тикнизян Наир•Куликов Даниил•Карпукас Артём•Камано Франсуа•Жемалетдинов Рифат•Миранчук Антон•Дзюба Артём
28 мая. Стадион "ВТБ Арена".
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