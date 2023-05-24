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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Глава селекционной службы «Динамо» покинет клуб летом

24 Мая 2023 • 21:06 Комментировать
Динамо Москва
...
Локомотив Москва
28.05 16:30

Руководитель селекционной службы «Динамо» Нариман Акавов покинет клуб летом. Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации источника, такое решение специалист принял ещё в январе. Он пришёл в московский коллектив ещё в январе 2021 года, до этого он занимал аналогичную должность в «Спартаке».

Сейчас «бело-голубые» располагаются на седьмом месте в Российской премьер-лиге. Отметим, что клуб уволил Славишу Йокановича, сейчас клуб возглавляет Павел Алпатов. В оставшихся играх динамовцы встретятся с «Локомотивом» и «Оренбургом». Ранее сообщалось, что клуб в ближайшее время назовёт имя нового главного тренера. 

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва
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ДИНАМО МОСКВА ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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