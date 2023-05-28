Смолов готов завершить карьеру в «Динамо»

Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов рассказал, что в зимнее трансферное окно у него было предложение от турецкого клуба.

Форвард отметил, что он решил отказаться, так как зимой в Турции были природные катаклизмы, и что-то ему подсказало, что это не лучший вариант для него.

«Плюс мне комфортно в «Динамо». Маловероятно, что я уеду заграницу. Зависит от предложений.

Готов ли завершить карьеру в «Динамо»? Да, готов», - приводит слова Смолова Sport24.

Контракт 33-летнего футболиста со столичным клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

В текущем сезоне Смолов принял участие в 31 игре во всех турнирах, в которых отметился 12 забитыми мячами и шестью результативными передачами партнёрам по команде.