Тюкавин признался, что хотел бы попробовать себя в европейском клубе

Форвард «Динамо» Константин Тюкавин высказался о своём будущем в столичном клубе.

«Я готов подписать пожизненный контракт с «Динамо». Ничего не поменялось. Есть ли желание уехать в Европу? Да, хотел бы попробовать свои силы там», — приводит слова Тюкавина «Матч ТВ».

В текущем сезоне 20-летний футболист забил десять голов и записал на свой счет семь результативных передач в 36 матчах с учетом всех турниров. Действующий трудовой договор Тюкавина с «бело-голубыми» рассчитан до лета 2024 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Тюкавина составляет семь миллионов евро.