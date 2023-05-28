Тихонов: «Локомотив» сильнее, но у «Динамо» выше мотивация»

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча 29-го тура РПЛ, в котором «Динамо» встретится с «Локомотивом».

Эксперт считает, что предстоящая встреча пройдёт в равном ключе, так как сейчас «Локомотив» выглядит предпочтительнее своего соперника, однако «железнодорожники» имеют проблемы с составом и не так мотивированы, как «бело-голубые».

«Локомотив» немного подрастерял запал с потерей Дзюбы из-за травмы. У «Динамо», несмотря на серию неудач, состав вполне крепкий, чтобы на своём поле дать бой любому, лишь бы настрой был. Игра должна получиться равной — «Локомотив» сильнее, но есть ключевые потери и ниже мотивация», — приводит слова Тихонова Metaratings.

Матч «Динамо» — «Локомотив» состоится сегодня, 28 мая. Начало — в 16:30 по московскому времени. На данный момент «бело-голубые» занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ и опережают девятых «железнодорожников» на шесть очков.