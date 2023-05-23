Дзюба снова работает в общей группе «Локомотива»

Артём Дзюба пропустил два последних матча «Локомотива» из-за проблем со здоровьем. Впрочем, 34-летний нападающий уже вернулся в общую группу «железнодорожников».

Скорее всего, Дзюба сможет принять участие в ближайшем матче Премьер-лиги против «Динамо». Московское дерби пройдёт в воскресенье, 28 мая. Об этом пишет Metaratings. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по столичному времени.

После подписания контракта с «Локомотивом» Артём Дзюба провёл в чемпионате России девять матчей. В них нападающий записал на свой счёт восемь голов и четыре результативных паса.

«Локомотив» на текущий момент занимает девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.