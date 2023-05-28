Дзюба ответил Овечкину: «С таким милым пузиком можно себе позволить»

Форвард московского «Локомотива» Артём Дзюба ответил именитому нападающему клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину, который перед матчем против «Динамо» в разговоре с Фёдором Смоловым обронил фразу про потенциальную встречу с Дзюбой на футбольном поле: «А чего с ним толкаться? Он слабенький».

«Александра Овечкина я прощаю, с таким милым пузиком можно себе позволить. Но на самом деле он увидел, кто сегодня сильный, а кто — не очень. Саша, можем потолкаться, с удовольствием», - заявил Дзюба в эфире «Матч ПРЕМЬЕР».

Напомним, что по итогу «Локомотив» одержал волевую победу со счётом 4:2.