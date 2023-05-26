Пономарёв: «Подписание контракта с Дзюбой на год — правильное решение «Локомотива»

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал новость о том, что «Локомотив» продлил контракт с нападающим Артёмом Дзюбой до лета следующего года.

Ветеран считает, что «Локомотив» поступил правильно, продлив контракт с 34-летним Дзюбой всего на один год.

«Подписание нового контракта с Дзюбой — нормальное явление. Соглашение на год? Больше, думаю, не надо. Всё‑таки ему будет уже 35 лет. Двигаться он уже так не может, сил в этом возрасте не так много», — приводит слова Пономарёва «Матч ТВ».

В текущем сезоне Дзюба провёл за «Локомотив» 11 матчей, забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает опытного футболиста в 4 миллиона евро.