«Локомотив» официально объявил о пролонгации трудового соглашения с нападающим Артёмом Дзюбой. 34-летний футболист поставил подписи под контрактом, рассчитанным до конца сезона 2023/2024. В договоре прописана возможность продления ещё на год.

Артём Дзюба выступает за «Локомотив» с февраля текущего года. С тех пор в чемпионате России форвард провёл девять матчей, в которых забил восемь голов и отдал четыре результативных паса на партнёров.

«Локомотив» на текущий момент располагается на девятой позиции в таблице Премьер-лиги. Ближайший матч команда проведёт 28 мая – против «Динамо».

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