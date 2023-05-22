Павлюченко: «Не могу назвать ни одного российского футболиста, который может уехать в Англию или Испанию»

Бывший нападающий «Тоттенхэма» Роман Павлюченко выразил мнение, что сейчас в России нет футболистов, которые могли бы успешно заиграть в Испании или Англии.

Напомним, прошлым летом лондонский «Челси» проявлял активный интерес к полузащитнику «Динамо» Арсену Захаряну. По мнению Павлюченко, такие слухи — не более чем агентские вбросы.

«При всём уважении к Захаряну — какой ему «Челси»? Не могу назвать ни одного российского футболиста, который может сейчас уехать в Англию или Испанию. А что касается Турции — при всём уважении, лучше играть в РПЛ, чем в Суперлиге. У них чемпионат слабее, чем у нас», — приводит слова Павлюченко «РБ Спорт».

При этом Павлюченко не смог объяснить провал нападающего Артёма Дзюбы в турецком клубе «Адана Демирспор», в котором он начинал текущий сезон, но расторг соглашение спустя всего лишь пять матчей в футболке этой команды. Сейчас же 34-летний футболист выступает за «Локомотив».