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Газзаев: «Дзюба показал, что он мастер»

26 Мая 2023 • 09:15 Комментировать
Динамо Москва
...
Локомотив Москва
28.05 16:30

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался об игре нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы в нынешнем сезоне.

По мнению специалиста, 34-летний футболист является одним из лучших российских нападающих на сегодняшний день, который продолжает демонстрировать свой высокий уровень.

«Его статистика говорит сама за себя. Весной он забил восемь голов, отдал четыре результативные передачи. Дзюба показал, что он мастер несмотря на то, что ему уже 34 года», — цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».

Напомним, нынешний сезон Дзюба начинал в турецком клубе «Адана Демирспор», однако покинул команду, проведя в её составе всего лишь пять матчей. В феврале текущего года опытный форвард присоединился к «Локомотиву», за который успел провести 11 матчей, забить восемь голов и отдать четыре результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Валерий Газзаев Артём Дзюба
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