Футбольный эксперт Валерий Кечинов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о главных событиях прошедшего тура РПЛ.

- Какое впечатление оставила победа «Спартака» над ЦСКА? Скандальный матч?

- На поле были жаркие баталии, много единоборств. Матч получился динамичным. Все это соответствовало вывеске дерби. В целом, игра была равная, например, по владению мячом. Им владела то одна, то другая команда с переменным успехом. По голевым моментам тоже было равенство. По удалениям и отмененным голам тоже. Все решил пенальти. Но сейчас много матчей, когда при равной игре все решает один момент. Значит, «Спартак» больше наиграл на победу.

- Промес забил два мяча ЦСКА и продолжает преследовать Малкома. До бразильца осталось три гола. Реально его догнать?

- Очень даже реально. Промес - лидер команды. Видно, что при подходах к воротам соперника партнеры его ищут. Даже несмотря на то, что сейчас он не в лучшем состоянии. Но он всегда оказывается в нужном месте, забивает. Ему по силам догнать Малкома. Впереди «Пари НН» и «Крылья Советов». Промес может забить по два мяча этим командам.

- «Динамо» крупно обыграло «Торпедо» после ухода Йокановича. Это связанные факты?

- Когда тренер уходит, часто бывает, что у футболистов происходит эмоциональная встряска. Поэтому такие результаты случаются не редко. Тем более «Динамо» сильнее «Торпедо», это всем очевидно. Для «бело-голубых» это не соперник. Даже с Йокановичем такая крупная победа была возможна.

- «Оренбург» дома отнял очки у «Зенита». Для вас это ожидаемо?

- Особой мотивации у «Зенита» не было, а «Оренбург» здорово играет на своем поле. У питерцев не играло несколько лидеров, поэтому такой результат нормален. Можно сказать, что гости уже просто доигрывают сезон.

- «Локомотив» только в конце матча добыл победу над «Факелом». Вас это удивило?

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- Нет. «Факел» мне понравился еще по матчу со «Спартаком». Воронежцы показывали свой футбол. Там есть хорошие исполнители, командная игра. Симпатичная команда.

- На весеннем отрезке сезона «Локомотив» - лучшая команда РПЛ. Неожиданно?

- Нет. Пришли хорошие футболисты и новый тренер. Дзюба, Глушенков, Пиняев явно пришлись ко двору. Такие результаты - в большей степени заслуга футболистов. Но и Галактионова нельзя не отметить. Он пришел, и все поменялось: есть результат, команда заиграла.

- В этом туре «Химки» покинули РПЛ. Для Талалаева это уже вторая вылетевшая команда, которую он тренировал в этом сезоне. Что об этом думаете?

- Он же не «Спартак» или «Динамо» тренировал. С ними бы он не вылетел. А «Торпедо» и «Химки» - самые слабые клубы в РПЛ. Так что это стечение обстоятельств. Не надо искать подтексты и говорить, что Талалаев - слабый тренер. Я бы так не сказал. Да и от футболистов слышал лестные слова в его адрес. Так что его не стоит корить за эти вылеты. Это совпадение.

- «Краснодар» разгромил «Ростов». Что происходит с ростовчанами – три поражения в трех последних турах?

- Команда Карпина и так прыгнула выше головы с этим составом. Они долгое время борются за призовую тройку. Силы тоже не бесконечные, чтобы всегда реализовывать идеи Карпина. А что касается борьбы за медали, может кто-то травмированный вернется в оставшихся турах. Это команда с характером. Но у них на финише «Ахмат» и ЦСКА, так что предстоят тяжелейшие матчи. Грозненцы еще могут побороться за тройку, они на ходу. Как и ЦСКА, который находится на второй строчке. Так что ростовчанам будет очень тяжело попасть в призовую тройку.

Елена Григорьевская