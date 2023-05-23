Ненахов: «В следующем году «Локомотив» будет бороться за медали»

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов считает, что в следующем сезоне «железнодорожники» будут бороться за чемпионство.

«Думаю, что «Локомотив» будет бороться в следующем сезоне за медали, а, может быть, и за чемпионство. Не хочется загадывать, но верим в это», — приводит слова Ненахова Metaratings.

Также 24-летний футболист отметил, что его личной целью в нынешнем сезоне было попадание в основной состав команды, и он эту задачу выполнил.

В текущем розыгрыше РПЛ защитник провёл 18 матчей, отметившись в них одной результативной передачей. После 28 туров чемпионата России «Локомотив» занимает девятое место в турнирной таблице, имея в своём активе 39 набранных очков.