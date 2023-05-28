Фомин дал оценку сезону «Динамо»

Полузащитник и капитан «Динамо» Даниил Фомин дал оценку сезону, который провела и сейчас завершает команда.

В воскресенье «Динамо» проиграло «Локомотиву» на своём поле со счётом 2:4. Перед последним туром «бело-голубые» занимают седьмое место в турнирной таблице.

«Конечно, результат сезона неудовлетворительный. Все всё понимают. Сегодня на поле вся команда выгладывалась, игроки понимают, какой клуб представляют. Нужно собраться и двигаться вперёд», - сказал Фомин журналистам.

В заключительном туре чемпионата России «Динамо» сыграет против «Оренбурга» на поле соперника.