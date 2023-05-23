Кипрский агент Михалис Тавру специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился комментарием о возможном назначении главного тренера «Ариса» Алексея Шпилевского в московское «Динамо».

- Я слышал, что «Динамо» раздумывало над приглашением Алексея Шпилевского, но это изначально было нереальным планом. «Арис» — чемпион Кипра, команда будет участвовать в Лиге чемпионов, под это будут выделены деньги. Даже, если бы дошло до прямого предложения нужно было бы договариваться с «Арисом», а клуб бы просто не отпустил тренера.

- Учитывая выделение денег, останется ли Кокорин?

- А почему нет? Ему хорошо в клубе, он чемпион Кипра, один из лучших игроков чемпионата. А летом у него будет шанс вывести «Арис» в групповой этап Лиги чемпионов. Не вижу причин не остаться в клубе, — сказал Тавру.