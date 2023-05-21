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Чугайнов: «Локомотив» будет биться за высокие места в следующем сезоне, надо только подписать Дзюбу»

21 Мая 2023 • 13:48 Комментировать
Динамо Москва
...
Локомотив Москва
28.05 16:30

Бывший игрок «Локомотива» Игорь Чугайнов высказался о перспективах «железнодорожников» в следующем сезоне.

Эксперт считает, что настоящая проверка ожидает «красно-зелёных» на летних сборах. Однако сейчас, по мнению Чугайнова, кажется, что в следующем сезоне «Локомотив» будет бороться за самые высокие места.

«По сегодняшним результатам можно сказать, что «Локомотив» будет биться за высокие места в следующем сезоне. Для этого у команды есть всё: лидер в лице Дзюбы, талантливая молодёжь и перспективный главный тренер. Надо только подписать Дзюбу», — цитирует Чугайнова Sport24.

В текущем сезоне Дзюба провёл за «Локомотив» 11 матчей, забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи. Контракт 34-летнего футболиста с московским клубом рассчитан до лета нынешнего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба Игорь Чугайнов
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