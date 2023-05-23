Нагорных: «Продление контракта со Смольниковым — это не самая приоритетная тема для «Локомотива»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о будущем защитника «железнодорожников» Игоря Смольникова.

Напомним, действующий контракт 34-летнего футболиста с московским клубом рассчитан до конца июня нынешнего года.

Нагорных поблагодарил Смольникова за помощь команде в тяжёлой ситуации, однако отказался делиться информацией о будущем игроков, у которых заканчиваются контракты.

«Я сейчас не готов ответить. Наверно, потому это не самая приоритетная тема для клуба», — приводит слова Нагорных «РБ Спорт».

Смольников пополнил состав «Локомотива» в феврале нынешнего года. В текущем розыгрыше РПЛ защитник успел провести за «железнодорожников» пять матчей, не отметившись в них результативными действиями.