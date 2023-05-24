Пименов: «Николич подходящая кандидатура для «Динамо»

Бывший нападающий «Динамо» Руслан Пименов поделился мнением о возможном назначении Марко Николича на пост главного тренера «бело-голубых».

Напомним, предыдущий наставник команды Славиша Йоканович покинул свой пост после поражения «Динамо» от «Ахмата» (0:3) в матче 27-го тура РПЛ.

«Николич подходящая кандидатура для «Динамо». К тому же он уже работал в РПЛ и весьма успешно. Но я, конечно же, отдаю предпочтение российским тренерам», — цитирует Пименова «РБ Спорт».

Отметим, что в настоящий момент Николич находится без работы. В период с 2020 по 2021 год он возглавлял «Локомотив», с которым выигрывал Кубок России.