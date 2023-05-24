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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пименов: «Николич подходящая кандидатура для «Динамо»

24 Мая 2023 • 13:35 Комментировать
Динамо Москва
...
Локомотив Москва
28.05 16:30

Бывший нападающий «Динамо» Руслан Пименов поделился мнением о возможном назначении Марко Николича на пост главного тренера «бело-голубых».

Напомним, предыдущий наставник команды Славиша Йоканович покинул свой пост после поражения «Динамо» от «Ахмата» (0:3) в матче 27-го тура РПЛ.

«Николич подходящая кандидатура для «Динамо». К тому же он уже работал в РПЛ и весьма успешно. Но я, конечно же, отдаю предпочтение российским тренерам», — цитирует Пименова «РБ Спорт».

Отметим, что в настоящий момент Николич находится без работы. В период с 2020 по 2021 год он возглавлял «Локомотив», с которым выигрывал Кубок России.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Руслан Пименов Марко Николич
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ДИНАМО МОСКВА ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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