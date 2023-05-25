Бывший тренер «Локомотива» Владимир Эштреков в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о продлении контракта «железнодорожников» с Артёмом Дзюбой.

- «Локомотив» объявил о продлении контракта с Дзюбой еще на один сезон с возможностью пролонгации договора на год. Как оцениваете эту новость?

- Положительно. Это вполне закономерное развитие событий. Дзюба уже влился в коллектив, проявил себя. Он узнал, что из себя представляет клуб. Наверное, было обоюдное желание. И это пойдет на пользу и ему, и команде.

- Почему именно сейчас продлили с ним контракт, а не после сезона? Кстати, с Бариновым такая же ситуация.

- Руководителям виднее. Смысл ждать, когда закончится сезон? Если есть обоюдное желание продлить контракт, почему надо чего-то ждать? Артём уже будет готовиться к новому сезону, и клуб будет знать, что форвард остался. Это вполне нормально.

- Можно сказать, что Дзюба нашел свою команду?

- Так оно и есть. Те результаты, которые показывает клуб весной, это доказывают. Артём очень удачно вписался даже при такой подготовке, которая у него была зимой.

- О чем это говорит?

- О том, что Дзюба – настоящий профессионал. Он сумел за короткое время себя подготовить и проявить так удачно. Он уже прошел через многое, и всё прекрасно понимает. Дзюба готов выдержать темп и всё остальное. Об этом говорят его результаты. Он принес для «Локомотива» очень большую пользу. Да и команда многое ему дала. Так что здесь все взаимно. Они нашли друг друга.

- Как оцениваете статистику Дзюбы? На весеннем отрезке сезона Артём забил восемь мячей в девяти играх РПЛ и отдал в них четыре результативных паса.

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- Не ожидали такого многие. Некоторые относились к Дзюбе скептически и не верили, что после Турции, где он не смог себя проявить, Артём здесь так ярко себя покажет. Но он все опроверг и доказал, что все поправимо. Всем скептикам он показал, что является настоящим футболистом. Клуб в него поверил, и это главное. Я желаю Артёму продолжить играть в том же духе. Главное, что он еще силен. Надо двигаться дальше и бороться за самые высокие места.

- Можно ли сказать, что Дзюба - самая важная фигура для команды? Мы видим, что у «Локомотива» хромает игра в атаке без него.

- Так нельзя говорить. Но то, что он играет определенную роль на поле, что он решает матчи, это не отнять. Но есть и другие футболисты. Когда у Артёма была травма, его же смогли заменить другие ребята. Может, не в той степени, но тем не менее. Нельзя говорить про одного, потому что есть команда. А он уже помогает ей добиваться результатов.

- Сможет ли Дзюба в следующем сезоне побороться за звание лучшего бомбардира?

- Теперь к нему будут относиться по-другому. Главное, чтобы он приносил много пользы. Ведь даже можно и не забивать, но приносить пользу. Есть много нюансов, которые нужны в игре. Это не только голы. Хотя нападающий, конечно, должен забивать. Артём это понимает. В следующем сезоне «Локомотиву» надо возвращаться на те позиции, на которых он был раньше. Будет еще усиление состава.

- В прессе фигурирует заоблачная сумма нового контракта Дзюбы – 10 млн рублей в месяц. Вас удивляют такие цифры?

- Некорректно озвучивать суммы. Клуб и сам футболист не называют цифры. Это делают люди со стороны. Обсуждать это не нужно. Это решение двух сторон. Ему заплатили то, что заслуживает. А деньги – это не главное. Важно, что у Дзюбы есть желание играть, а у клуба - видеть игрока у себя.

Елена Григорьевская