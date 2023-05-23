Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Динамо» отреагировали на слухи об интересе к Сафонову

23 Мая 2023 • 13:38 Комментировать
Краснодар
...
ЦСКА Москва
27.05 19:00

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал новость об интересе московского клуба к вратарю «Краснодара» Матвею Сафонову.

«Мне об этом ничего не известно», — приводит слова Пивоварова «Спорт-Экспресс».

Отметим, что 24-летний Сафонов является воспитанником «Краснодара» и выступает за «быков» на протяжении всей своей профессиональной карьеры. В нынешнем сезоне голкипер провёл за южан 35 матчей, пропустил 50 голов и в 11 встречах сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Действующий контракт Сафонова с «Краснодаром» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 15 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Динамо Москва Павел Пивоваров Матвей Сафонов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КРАСНОДАР ЦСКА МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Мая
13:53 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: «Миранчуку ещё рано возвращаться в РПЛ»
13:38 · Россия. Премьер-лига
В «Динамо» отреагировали на слухи об интересе к Сафонову
13:38 · Россия. Премьер-лига
Чанов: «Вагнер Лав был врождённым бомбардиром, выжимал максимум из момента, у Промеса такого пока нет» эксклюзив
13:33 · Россия. Премьер-лига
Романцев ответил, заслужил ли «Спартак» победу над ЦСКА
13:31 · Россия. Премьер-лига
Шавло считает, что победа над ЦСКА продлевает жизнь тренеру в «Спартаке»
13:26 · Россия. Премьер-лига
Романцев — о пенальти в ворота ЦСКА: «Для «армейцев» это был несчастный случай»
13:23 · Россия. Премьер-лига
Шавло: «Возможно, Соболева в этом чемпионате мы уже не увидим»
13:20 · Россия. Премьер-лига
Жена Соболева объяснила срыв форварда «Спартака» в дерби с ЦСКА
13:13 · Россия. Премьер-лига
Шавло — о пенальти в дерби: Мозес — первый на мяче, Мендес попадает ему в ногу, какие вопросы?
13:11 · Россия. Премьер-лига
Булыкин назвал лучшего тренера сезона РПЛ
13:07 · Россия. Премьер-лига
Енин: «У игроков «Зенита» мышление намного быстрее»
13:04 · Россия. Премьер-лига
В «Динамо» высказались о назначении Шпилевского
12:58 · Россия. Премьер-лига
Боков сравнил Акинфеева с Буффоном
12:49 · Россия. Премьер-лига
Агент допустил уход Вендела из «Зенита»
12:46 · Россия. Премьер-лига
Малком или Промес: Мостовой выбрал лучшего игрока РПЛ
Все новости
Рекомендуем