В «Динамо» отреагировали на слухи об интересе к Сафонову

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал новость об интересе московского клуба к вратарю «Краснодара» Матвею Сафонову.

«Мне об этом ничего не известно», — приводит слова Пивоварова «Спорт-Экспресс».

Отметим, что 24-летний Сафонов является воспитанником «Краснодара» и выступает за «быков» на протяжении всей своей профессиональной карьеры. В нынешнем сезоне голкипер провёл за южан 35 матчей, пропустил 50 голов и в 11 встречах сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Действующий контракт Сафонова с «Краснодаром» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 15 миллионов евро.