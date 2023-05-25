Наумов предположил, сколько Дзюба забьёт в новом сезоне

Экс-президент московского «Локомотива» Николай Наумов ответил на вопрос о том, сколько голов забьёт нападающий «железнодорожников» Артём Дзюба в новом сезоне.

«Трудно назвать цифру, но одним из лучших бомбардиров «Локомотива» он будет точно. Десяток может запросто положить... Он все же возрастной, посмотрим, как травмы будут преследовать, как будет выглядеть», — цитирует Наумова «РБ Спорт».

Напомним, 34-летний Дзюба пополнил состав «Локомотива» минувшей зимой. На данный момент на счету нападающего восемь забитых мячей и четыре результативные передачи в 11 матчах во всех турнирах.