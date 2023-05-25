Ветеран «Локомотива» Сергей Гуренко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о продлении «Локомотивом» контракта с нападающим Артёмом Дзюбой.

- «Локомотив» объявил о продлении контракта с Дзюбой на один сезон, с возможностью пролонгации еще на год. Что об этом думаете?

- Артём подтвердил свою состоятельность. Он принес много очков «Локомотиву», очень полезно играл на команду, поэтому для меня здесь все закономерно.

- Можно ли сказать, что Дзюба нашел свою команду?

- Надо постоянно доказывать свою состоятельность. Только следующий сезон покажет, насколько это стабильно, ведь в футболе часто, особенно у нападающих, бывают удачные периоды и не удачные. Эти полгода в «Локомотиве» Артём может занести себе в актив.

- Как оцениваете статистику Дзюбы? Весной Дзюба забил восемь голов в девяти матчах РПЛ и отдал четыре результативных паса.

- От Артёма можно ожидать как изобилия голов, так и засухи. Но я бы отметил, что он очень полезно играл на команду. То есть не столько бы выделил его голы, как его продуктивность. Это потому что его правильно использовали. Он не распалялся, играл именно в центральной зоне, много мячей сбрасывал, загораживал, ассистировал партнерам, выигрывал много единоборств. Сегодня нападающего с такими характеристиками не так просто найти.

- Насколько его лидерские качества помогали команде?

- Это уже надо смотреть в раздевалке. Он был лидером в сборной и во всех клубах, куда приходил. Только в Турции было сложно это сделать.

- Не снизит ли Дзюба требования к себе после этого продления контракта?

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- Не думаю. Это игрок с колоссальным опытом, со своим мнением, и в этом нет ничего плохого. Думаю, что он хочет играть, будет держать конкуренцию. В «Локомотиве» на его позиции я вообще не вижу у него конкурентов.

- То есть это важная фигура для команды? Мы видим, что у «Локомотива» хромает игра в атаке без Дзюбы.

- Потому что на нем многое заточено. В команде есть много атакующих футболистов, но они одинаковые. А Артём добавляет мощи. От него можно оттолкнуться. Он хорош в подыгрыше.

- Сможет ли Дзюба в следующем сезоне побороться за звание лучшего бомбардира?

- Почему бы и нет? Все зависит от него и от партнеров, с которыми он играет. Дзюба же зависимый футболист. Если команда будет много атаковать, то однозначно Артём сможет претендовать на это звание. А вот если будет играть от обороны – другое дело, потому что на контратаках Дзюба - не самый идеальный форвард.

- В прессе фигурирует сумма нового контракта Дзюбы – 10 млн рублей в месяц. Как вам такой порядок цифр?

- Мне сложно судить, какие сейчас вообще зарплаты в РПЛ. Все зависит от клуба, его амбиций и финансовых возможностей.

Елена Григорьевская