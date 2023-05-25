Тюкавин грубо высказался о юбилейном сезоне «Динамо»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин выразил недовольство сезоном, который провела и сейчас завершает команда.

За два тура до финиша чемпионата «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице. Недавно клуб расстался со Славишей Йокановичем – серб покинул тренерский мостик.

«Конечно, состояние не прямо «вау». Потому что мы понимаем, что, можно сказать, обосрались в юбилейный год. Проиграли важный матч с «Факелом», вылетели из Кубка…» - сказал Тюкавин, чьи слова приводятся на сайте «Матч ТВ».

Тюкавин отметил, что «Динамо» не хватало командной атмосферы и персонального общения с тренером.

Ближайший матч «Динамо» проведёт 28 мая – против «Локомотива».