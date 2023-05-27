Трансферное лето не за горами, и «Спартак» уже сейчас ищет варианты по усилению своего состава. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», в сфере интересов «красно-белых» находится футболист «Локомотива». Речь идёт о молодом полузащитнике Артёме Карпукасе.

20-летний Карпукас является воспитанником академии «Локомотива». За первую команду «железнодорожников» полузащитник провёл 39 матчей, в которых забил два гола.

Отметим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Артёма Карпукаса в 3 миллиона евро.

На текущий момент «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России.