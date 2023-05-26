Терёхин: «Дзюба ещё хочет что-то доказать»

Бывший игрок «Локомотива» Олег Терёхин высказался о продлении контракта нападающего Артёма Дзюбы с московским клубом. Напомним, новое соглашение 34-летнего футболиста с «железнодорожниками» рассчитано до лета 2024 года.

По мнению Терёхина, Дзюба своей игрой заслужил подписать новый контракт с «Локомотивом». Эксперт не считает, что после продления соглашения футболист потеряет мотивацию.

«Где бы он не был, он всегда забивал. Даже, когда ходил по арендам, то всегда находил мотивацию. А денег ему хватит. Он ещё хочет что-то доказать в футболе и забить как можно больше мячей. Уверен, 15 мячей за сезон он забьёт», — цитирует Терёхина «Спорт День за Днём».

Дзюба присоединился к «Локомотиву» в феврале нынешнего года. За «красно-зелёных» нападающий успел провести 11 матчей, забить восемь голов и отдать четыре результативные передачи.