Газзаев — о Галактионове: «Осенью «Локомотив» просто убили, но сейчас ситуация изменилась»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о работе Михаила Галактионова на посту наставника «Локомотива».

Напомним, 39-летний специалист возглавил «железнодорожников» в ноябре прошлого года, перебравшись из «Пари НН». Под его руководством «Локомотив» успел провести 17 матчей, в которых одержал девять побед, потерпел пять поражений и трижды сыграл вничью.

«Галактионов — один из наших молодых перспективных тренеров. Хорошо, что у него получилось. После немецких специалистов остались какие-то развалины. Осенью «Локомотив» просто убили... Но сейчас, слава богу, ситуация изменилась», — приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».

После 28 туров текущего розыгрыша РПЛ «Локомотив» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 39 очков. Свой следующий матч «железнодорожники» проведут 28 мая против «Динамо». Начало — в 16:30 по московскому времени.