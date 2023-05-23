Опытный защитник московского «Локомотива» Игорь Смольников, скорее всего, покинет состав «железнодорожников» по окончании сезона.

В текущем сезоне на счету опытного 34-летнего игрока всего лишь пять матчей на поле в составе «Локо» без голевых действий. Как сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на свои источники, такой игрок ротации вряд ли понадобится столичной команде.

Напомним, Смольников стал частью «Локомотива» минувшей зимой – тогда вместе с другим бывшим зенитовцем Артёмом Дзюбой он перешёл в клуб в качестве свободного агента.

Ранее о продлении контракта с фланговым защитником высказались в правлении «Локомотива».