В «Локомотиве» назвали плюсы от продления контракта с Дзюбой

Юрий Нагорных, который в «Локомотиве» возглавляет совет директоров, дал комментарий по поводу продления контракта с нападающим Артёмом Дзюбой.

Как известно, 34-летний Дзюба подписал новое трудовое соглашение на один сезон с возможностью продления ещё на год.

«Локомотив» укрепляется, молодым игрокам будет очень нужен пример такого мастера, как Артём. Играя рядом и тренируясь вместе, они будут быстрее расти. А болельщикам клуба нужен его футбольный креатив», - сказал Нагорных, чьи слова приводит ТАСС.

В девяти матчах чемпионата России за «Локомотив» Артём Дзюба записал на свой счёт восемь голов и четыре голевых паса на партнёров. Ближайший матч «железнодорожники» проведут 28 мая – против «Динамо».