Нагорных: «Баринов – один из сильнейших полузащитников российского футбола»

Председатель совета директоров столичного «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал самую громкую новость «Локо» за сегодняшний день. Клуб продлил до середины 2026 года трудовые отношения со своим воспитанником, капитаном и лидеров Дмитрием Бариновым.

«У нас обоюдное желание совместно работать и дальше, Дмитрий – это один из сильнейших полузащитников российского футбола, в нашей команде – важный игрок, который обеспечивает её стабильность и связанность, он настраивает нас двигаться вперёд», - заявил Нагорных «Спорт-Экспрессу», добавив, что верит в дальнейший прогресс Баринова под руководством Михаила Галактионова.

В текущем сезоне Баринов отметился двумя голами и пятью голевыми передачами в составе «Локо».

«Локомотив» объявил о продлении контракта с Бариновым