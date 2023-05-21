Защитник «Локомотива» Кузьмичёв высказался о своём будущем в клубе

Защитник московского «Локомотива» Иван Кузьмичёв высказался о новости, что в ближайшее трансферное окно столичный клуб может отдать его в аренду.

Футболист отметил, что ничего не слышал об этом.

«С Галактионовым на эту тему я не общался, такого разговора еще не было. Конечно, я бы хотел остаться в «Локомотиве» в следующем сезоне», - приводит слова Кузьмичёва «РБ Спорт».

Контракт 23-летнего футболиста с «Локомотивом» рассчитан до 30 июня 2026 года.

В текущем сезоне Кузьмичёв принял участие в 24 играх во всех турнирах, но не смог отметиться результативными действиями.

Ранее он выступал за «Урал».