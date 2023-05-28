Булыкин — о дерби «Динамо» - «Локомотив»: «Сделали настоящее шоу!»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал результат матча 29-го тура РПЛ, в котором «Локомотив» одолел «Динамо» (4:2).

«Команды играли в хороший футбол для своего удовольствия и зрителей. Сделали настоящее шоу! Эта игра ни на что не влияет, результаты не давят на игроков. Поэтому остается играть в веселый футбол», — цитирует Булыкина Sport24.

После 29 туров «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 45 очков. «Локомотив» располагается на девятой строчке, имея в своей копилке 42 зачетных балла.

В последнем туре РПЛ «бело-голубые» сыграют с «Ахматом», а «железнодорожники» встретятся с «Торпедо».